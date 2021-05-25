Украинские военные отправили в Донецк тысячи листовок на воздушных шарах
В Донецк ко Дню Вышиванки участники организации "Третья сила" и украинские военные отправили 8 тысяч листовок.
Об этом сообщает Facebook-страница Донбасс Реалии.
Посылки на шарах символического цвета, наполненных водородом, стартовали из района Донецкого аэропорта.
"В такой праздник мы не могли не поздравить тех людей в оккупации, которые не только ждут, но и делают все для того, чтобы Украина вернулась. Также мы отправили открытки и для российских военных и предателей Украины, но это отдельная история", – отметил представитель "Третьей силы" Влад Борода.