Украинские военные отправили в Донецк тысячи листовок на воздушных шарах

В Донецк ко Дню Вышиванки участники организации "Третья сила" и украинские военные отправили 8 тысяч листовок.

Об этом сообщает Facebook-страница﻿ ﻿Донбасс Реалии﻿.

Посылки на шарах символического цвета, наполненных водородом, стартовали из района Донецкого аэропорта. 

"В такой праздник мы не могли не поздравить тех людей в оккупации, которые не только ждут, но и делают все для того, чтобы Украина вернулась. Также мы отправили открытки и для российских военных и предателей Украины, но это отдельная история", – отметил представитель "Третьей силы" Влад Борода.
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