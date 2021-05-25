В Черкассах пресекли работу пророссийской ботофермы

Киберспециалисты Службы безопасности Украины в Черкассах заблокировали работу ботофермы. Интернет-агитаторы использовали оборудование в интересах гибридной агрессии РФ против нашего государства, сообщает СБУ.

В ходе досудебного расследования установлено, что ботоферму "поддерживал" житель Черкасс в подсобном помещении собственного частного предприятия. Он обеспечивал использование анонимных IP-адресов, чем гарантировал безопасность интернет-агитаторам.

Оперативники спецслужбы установили, что предприниматель использовал сим-карты украинских операторов мобильной связи. Расчет за услуги получал в криптовалюте через российские виртуальные платежные системы, запрещенные на основании решения СНБО Украины.

Следователи Службы безопасности Украины задокументировали, что через ботоферму интернет-агитаторы распространяли дезинформацию о событиях в ОРДЛО, пророссийскую пропаганду, направленную на искусственную дестабилизацию ситуации в государстве, свержению конституционного строя и территориальной целостности нашей страны.

Во время проведения обыска правоохранители изъяли:

компьютерную технику с установленным специализированным программным обеспечением;

телекоммуникационное оборудование;

более 400 сим-карт мобильных операторов.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) Уголовного кодекса Украины, проводятся следственные действия для установления и привлечения к уголовной ответственности других лиц, причастных к функционированию ботофермы.

Мероприятия по разоблачению проводило УСБУ в Черкасской области при координации с Департаментом контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБ Украины под процессуальным руководством Черкасской областной прокуратуры.