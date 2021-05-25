Преемник Renault Logan поступил в продажу

Бюджетный седан Taliant готов встретиться с покупателями, сообщает Автоцентр.

Renault объявила цены и комплектации анонсированного в марте этого года преемника Logan. Смена поколения принесла модели новую платформу – CMF-B, на которой построен и донор – Dacia Logan 2021. Габаритные размеры модели – 4396 х 1848 х 1501 мм. Размер колесной базы – 2649 мм. Заявленный объем багажного отделения – 628 литров, тогда как багажник предшественника вмещал 510 л.

Пока новинка заявлена только для одного рынка, где она известна под именем Renault Taliant. Внешне новый седан сильно отличается от прежнего Рено Логан. Изменились кузов, передняя часть, корма, декор. В салоне появилась новая передняя панель. В компании отметили наличие современных систем безопасности и улучшенной шумоизоляции.

Новому Рено Талиант моторы достались от Дачиа Логан. Будущим владельцам бюджетник предложат с 1,0-литровым атмосферным двигателем, выдающим 65 л.с. и 1,0-литровым 90-сильным турбированным. Еще один мотор – работающий на газе Eco LPG. Отдача – 100 л.с. Все агрегаты сопряжены с механической коробкой передач, но версии с 90-сильным ДВС можно укомплектовать вариатором. Дизеля у Taliant не будет.

Комплектаций две – Joy и Touch. В базовом исполнении новая модель Рено оснащена 15-дюймовыми колесными дисками, передними и боковыми подушками безопасности, круиз-контролем, датчиком света, аудиосистемой, ESP. Более продвинутому исполнению Touch достались 16-дюймовые диски, парктроник, датчик дождя, обогрев наружных зеркал, рулевое колесо в кожаной оплетке и система мультимедиа с 8-дюймовым тачскрином и поддержкой Apple CarPlay.

Старт продаж Renault Taliant в Турции запланирован на сегодня – 25 мая. Стоимость новинки уже известна. За седан Рено Талиант 2022 модельного года будут просить от 21 400 до 26 100 долларов. Самая дорогая версия оснащена газовым двигателем. Не так уж дешево, но машина очень хорошо оснащена. Видимо, вскоре автомобиль появится и в других странах, в том числе в Украине. Мы ожидаем комплектаций подешевле.