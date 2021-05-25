За сутки показатели вакцинирования в Украине выросли в 10 раз
За последние 24 часа в Украине было сделано 14 056 прививок от коронавируса. Это более, чем в 10 раз превышает вчерашний показатель, ссылаясь на данные Минздрава, сообщает Корреспондент.
Первую дозу получили 3 618 человек, 10 438 – были привиты повторно. В понедельник в стране работали 255 мобильных бригад и 343 пункта вакцинации.
Количество сделанных прививок за сутки (первая доза):
- Киев – 202;
- Винницкая область – 391;
- Волынская область – 111;
- Днепропетровская область – 87;
- Донецкая область – 342;
- Житомирская область – 118;
- Закарпатская область – 139;
- Запорожская область – 144;
- Ивано-Франковская область – 210;
- Киевская область – 266;
- Кировоградская область – 28;
- Луганская область – 211;
- Львовская область – 178;
- Николаевская область – 154;
- Одесская область – 326;
- Полтавская область – 41;
- Ровенская область – 96;
- Сумская область – 0;
- Тернопольская область – 99;
- Харьковская область – 126;
- Херсонская область – 32;
- Хмельницкая область – 128;
- Черкасская область – 23;
- Черниговская область – 8;
- Черновицкая область – 158.
Всего с начала прививочной кампании в Украине вакцину получили 981 970 человек. Получили две дозы – 86 225. Всего сделано 1 068 195 прививок.
По состоянию на 25 мая в лист ожидания вакцинации записались 587 732 человека.