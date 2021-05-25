За сутки показатели вакцинирования в Украине выросли в 10 раз

За сутки показатели вакцинирования в Украине выросли в 10 раз

За последние 24 часа в Украине было сделано 14 056 прививок от коронавируса. Это более, чем в 10 раз превышает вчерашний показатель, ссылаясь на данные Минздрава, сообщает Корреспондент.

Первую дозу получили 3 618 человек, 10 438 – были привиты повторно. В понедельник в стране работали 255 мобильных бригад и 343 пункта вакцинации.

Количество сделанных прививок за сутки (первая доза):

  • Киев – 202;
  • Винницкая область – 391;
  • Волынская область – 111;
  • Днепропетровская область – 87;
  • Донецкая область – 342;
  • Житомирская область – 118;
  • Закарпатская область – 139;
  • Запорожская область – 144;
  • Ивано-Франковская область – 210;
  • Киевская область – 266;
  • Кировоградская область – 28;
  • Луганская область – 211;
  • Львовская область – 178;
  • Николаевская область – 154;
  • Одесская область – 326;
  • Полтавская область – 41;
  • Ровенская область – 96;
  • Сумская область – 0;
  • Тернопольская область – 99;
  • Харьковская область – 126;
  • Херсонская область – 32;
  • Хмельницкая область – 128;
  • Черкасская область – 23;
  • Черниговская область – 8;
  • Черновицкая область – 158.

Всего с начала прививочной кампании в Украине вакцину получили 981 970 человек. Получили две дозы – 86 225. Всего сделано 1 068 195 прививок.

По состоянию на 25 мая в лист ожидания вакцинации записались 587 732 человека.

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