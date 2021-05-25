За сутки показатели вакцинирования в Украине выросли в 10 раз

За последние 24 часа в Украине было сделано 14 056 прививок от коронавируса. Это более, чем в 10 раз превышает вчерашний показатель, ссылаясь на данные Минздрава, сообщает Корреспондент.

Первую дозу получили 3 618 человек, 10 438 – были привиты повторно. В понедельник в стране работали 255 мобильных бригад и 343 пункта вакцинации.

Количество сделанных прививок за сутки (первая доза):

Киев – 202;

Винницкая область – 391;

Волынская область – 111;

Днепропетровская область – 87;

Донецкая область – 342;

Житомирская область – 118;

Закарпатская область – 139;

Запорожская область – 144;

Ивано-Франковская область – 210;

Киевская область – 266;

Кировоградская область – 28;

Луганская область – 211;

Львовская область – 178;

Николаевская область – 154;

Одесская область – 326;

Полтавская область – 41;

Ровенская область – 96;

Сумская область – 0;

Тернопольская область – 99;

Харьковская область – 126;

Херсонская область – 32;

Хмельницкая область – 128;

Черкасская область – 23;

Черниговская область – 8;

Черновицкая область – 158.

Всего с начала прививочной кампании в Украине вакцину получили 981 970 человек. Получили две дозы – 86 225. Всего сделано 1 068 195 прививок.

По состоянию на 25 мая в лист ожидания вакцинации записались 587 732 человека.