"У вас я – Путин": российский губернатор решил "подменить" президента
Глава республики Коми (Россия) Владимир Уйба ответил на критику жителей региона в связи с разливом нефти на одном из месторождений. Люди потребовали обратиться к президенту страны Владимиру Путину, на что Уйба ответил словами: "У вас я – Путин, сообщает Деловая столица.
Глава региона попросил жителей сформировать перечень вопросов, добавив, что не надо связывать их с
"сегодняшней ситуацией с нефтью". Собравшиеся сказали, что делают это каждый год, и некоторые выразили мнение, что теперь надо писать напрямую Владимиру Путину, после чего губернатор и произнес эти слова.
На позапрошлой неделе в городе Усинске нефтепродукты попали в реку из-за разгерметизации трубопровода. Местные власти ввели режим ЧС.