Мэр Черновцов испытал новую маршрутку для города

Городской председатель Черновцов Роман Кличук вместе с коллегами проехался по улицам на маршрутке производства АО «Черкасский автозавод, сообщает Автоцентр.

Ходовые испытания маршрутки по улицам Черновцов мэр Роман Кличук провел не просто так, а для оценки комфортабельности с целью закупки для обновления городского автопарка. Первым претендентом стал автобус Ataman А092Н6 производства АО «Черкасский автозавод». Переговоры также ведутся и с другими производителями – как отечественными, так и зарубежными.

В этом году Черновицким троллейбусным управлением планируется приобрести 20 автобусов, а до конца 2023 года – уже 40. Более того, еще полсотни машин местные власти собираются купить за средства, предоставленные Европейским инвестиционным банком.

Представленная модель Ataman А092Н6 имеет длину 8,22 м и вмещает 52 пассажира (мест для сидения 22). В задней части салон салон сделан низкопольным – здесь откидной пандус для заезда инвалидных колясок, а также 4 откидных сиденья. Эта машина построена на шасси Isuzu и комплектуется 5,19-литровім дизельным двигателем 4HK1 (Евро 5) мощностью 154 л. с. (419 Нм при 1600-2600 об/мин). Коробка передач также Isuzu – механическая, 6-ступенчатая. Задняя подвеска – пневмо-рессорная.

Машина укомплектована ABS и ASR, а также системами курсовой устойчивости EVSC, бортовой диагностики OBD. Здесь также установлена система наклона кузова на остановках kneeling. В базовой комплектации устанавливается кондиционер. За 5 лет завод реализовал уже свыше 1000 таких автобусов.