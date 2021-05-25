Мелочь СССР можно выгодно продать

В Украине на аукционах монеты времен СССР можно продать за десятки тысячи гривен. Зависимо от года выпуска и номинала цена копейки может превышать сумму в 50 тыс. грн, сообщает Обозреватель.

Это следует из данных аукционах Violity. Если у вас есть копейки времен Советского союза, узнать ее стоимость можно на специальном форуме, а продать на аукционе.

20 копеек за 31 тысячу﻿

На аукционе продали 20 копеек 1922 года выпуска по цене в 31 151 грн. Всего сделали больше 56 ставок, выиграло лучшее предложение.

Источник: Violity

3 копейки за 3 тысячи гривен﻿

23 мая на аукционе продали 3 копейки1986 года выпуска (частый гурт). Всего была сделана одна ставка.

Источник: Violity

3 копейки за 20 тысяч﻿

Также несколько недель назад ушла с молотка монета номиналом 3 копейки 1934 года выпуска ("перепутка", прочерк вместо букв "СССР").

Источник: Violity

2 копейки за 6 тысяч

2 копейки времен СССРР на заготовке 10 копеек продали за 6002 грн. За монету соревновались 13 участников аукциона.

Источник: Violity

На специальных сайтах помогут не только продать, но и оценить стоимость денег из СССР. Стоит отметить, что чем старше монета, тем дороже ее можно продать. Также существенную сумму можно получить за редкие деньги (например, с изъянами).