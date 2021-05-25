Тимошенко назвали "бабушкой украинской коррупции"

Советник главы Офиса президента Тимофей Милованов жестко поругался с председателем партии "Батькивщина" Юлией Тимошенко.

Об этом сообщают Вести.

Он назвал ее "бабушкой украинской коррупции" в эфире программы "Свобода слова".

Конфликт случилась во время обсуждения земельной реформы. Советник главы ОП вспомнил слова бывшего премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, который называл Тимошенко " матерью экономической слабости и коррупции, которая уничтожила украинскую независимость" . Милованов добавил, что не соглашается со словами Гройсмана. Он считает, что Юлия Тимошенко, скорее, является "бабушкой коррупции".

"Вы являетесь не мамой, а бабушкой украинской коррупции. Это не касается возраста. Это касается того, что вы с такими людьми как Лазаренко или Медведчук заложили культуру политики в Украине", – сказал Милованов.

Тимошенко не поняла, почему "человек, который работает на иностранные гранты", публично ее унижает только ради того, чтобы рассказать – как хорошо в Украине можно продать землю.

После этого советник главы ОП рассказал о том, как украинские политики в 1990-х создали свою культуру, "вдалбливая" в головы людям свои мысли. Одной из них является установка, что украинцы начнут жить хорошо только тогда, когда примут законы, которые нужны власти.

В ответ Юлия Тимошенко несколько раз напомнила зрителям, что Милованов работает в Украине на иностранные гранты и отрабатывает деньги.

Председатель "Батькивщины" пообещала принести на следующий эфир доказательства этого. Нардеп сделала главный акцент на том, что земельный закон приняли без референдума, хотя обещали совершенно другое.