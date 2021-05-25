Сколько средств за вакцины заплатил Минздрав в мае

В мае Министерство здравоохранения на 3,8 млрд. гривен закупило валюты для оплаты вакцины против COVID-19, сообщает Слово и дело.

Всего, по состоянию на конец мая, из государственного бюджета на закупку вакцин потрачено 7,7 млрд. грн.

Как известно, на территорию Украины в течение года будет поставлено более 42 миллионов доз вакцин. Из них 8 млн. доз передадут Украине в рамках международной программы COVAX и примерно 34 миллиона доз согласно контрактам с производителями.

Заключенные договоренности предусматривают препараты от Sinovac (1,9 млн. доз), AstraZeneca (2 млн. доз), Novavax (10 млн. доз) и Pfizer / Biontech (20 млн. доз).