В дом сенатора США доставили пакет с неизвестным порошком и угрозой
В дом американского сенатора-республиканца Рэнда Пола доставили пакет с белым порошком и угрозой в его адрес. ФБР и полиция Капитолия начали расследование, ссылаясь на американские СМИ, сообщает РБК-Украина.
К "посылке" прилагалось изображение забинтованного Пола с приставленным к его голове пистолетом. Ниже было написано:
"Я довершу начатое твоим соседом..."
Автор послания напоминал о нападении, которому сенатор подвергся в 2017 году со стороны своего соседа по дому в городе Боулинг-Грин Рене Бушера. Словесная перепалка между ними переросла в физическое столкновение, в результате которого Пол получил травмы – у него были сломаны пять ребер.
Сенатор отметил, что вовсе не склонен рассматривать поступившую ему угрозу в качестве чьей-то глупой шутки.
"Я воспринимаю эти угрозы очень серьезно", – написал он на своей странице в Twitter.