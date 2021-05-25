В дом сенатора США доставили пакет с неизвестным порошком и угрозой

В дом американского сенатора-республиканца Рэнда Пола доставили пакет с белым порошком и угрозой в его адрес. ФБР и полиция Капитолия начали расследование, ссылаясь на американские СМИ, сообщает РБК-Украина.

К "посылке" прилагалось изображение забинтованного Пола с приставленным к его голове пистолетом. Ниже было написано: "Я довершу начатое твоим соседом..."

Автор послания напоминал о нападении, которому сенатор подвергся в 2017 году со стороны своего соседа по дому в городе Боулинг-Грин Рене Бушера. Словесная перепалка между ними переросла в физическое столкновение, в результате которого Пол получил травмы – у него были сломаны пять ребер.

Сенатор отметил, что вовсе не склонен рассматривать поступившую ему угрозу в качестве чьей-то глупой шутки.