В России поймали террориста ИГИЛ, готовившего теракт на 9 мая
В российском городе Норильск в преддверии 9 мая предотвратили теракт. По данным Федеральной службы безопасности РФ, злоумышленник готовил взрыв в парадной колонне военных, ссылаясь на Центр общественных связей ФСБ, сообщает Деловая столица.
"Федеральной службой безопасности предотвращен террористический акт на территории Красноярского края. В результате оперативно-розыскных мероприятий на территории Ставропольского края 22 апреля задержан гражданин России, сторонник идеологии запрещенной в РФ международной террористической организации "Исламское государство", планировавший организовать 9 мая этого года теракт в Норильске путем подрыва самодельного взрывного устройства в местах массового скопления людей", — сообщают в ведомстве.
По данным ФСБ, в оборудованном задержанным в подвале тайнике нашли взрывчатые вещества и поражающие элементы, а в используемых средствах связи — инструкции по изготовлению взрывного устройства и переписку. Последняя
"свидетельствовала о попытках террориста склонить ряд лиц к совершению взрыва в парадной колонне военнослужащих во время празднования Дня Победы".
По данному факту возбуждено уголовное дело о склонении к совершению теракта и пособничестве в совершении теракта. В настоящее время правоохранители устанавливают детали произошедшего.