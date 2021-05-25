В России поймали террориста ИГИЛ, готовившего теракт на 9 мая

В российском городе Норильск в преддверии 9 мая предотвратили теракт. По данным Федеральной службы безопасности РФ, злоумышленник готовил взрыв в парадной колонне военных, ссылаясь на Центр общественных связей ФСБ, сообщает Деловая столица.

"Федеральной службой безопасности предотвращен террористический акт на территории Красноярского края. В результате оперативно-розыскных мероприятий на территории Ставропольского края 22 апреля задержан гражданин России, сторонник идеологии запрещенной в РФ международной террористической организации "Исламское государство", планировавший организовать 9 мая этого года теракт в Норильске путем подрыва самодельного взрывного устройства в местах массового скопления людей", — сообщают в ведомстве.

По данным ФСБ, в оборудованном задержанным в подвале тайнике нашли взрывчатые вещества и поражающие элементы, а в используемых средствах связи — инструкции по изготовлению взрывного устройства и переписку. Последняя "свидетельствовала о попытках террориста склонить ряд лиц к совершению взрыва в парадной колонне военнослужащих во время празднования Дня Победы" .

По данному факту возбуждено уголовное дело о склонении к совершению теракта и пособничестве в совершении теракта. В настоящее время правоохранители устанавливают детали произошедшего.