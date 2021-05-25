Ученые ВОЗ вернутся в Ухань

Исследователи ВОЗ вернутся в Китай, чтобы продолжить выяснять возможные причины появления и дальнейшего распространения COVID-19. Об этом информируют международные СМИ.

В недавнем отчете Всемирной организации здравоохранения были обнаружены упущенные из вида факты того, что Китай скрывал информацию об исследовании образцов биоматериала людей и животных, умышленно уничтожал образцы, манипулировал данными относительно эпидемии гриппа, обнаруженного в Ухане в то же время, что и COVID-19.