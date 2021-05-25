В СНБО обвинили Лукашенко в государственном терроризме

Решение украинских властей остановить авиасообщение с Беларусью продиктовано национальными интересами в ситуации, когда режим Лукашенко занимается государственным терроризмом, сообщает Украинская правда.

"Задержание 23 мая с.г. белорусского оппозиционного журналиста Романа Протасевича в Минске - это откровенный вызов всему демократическому миру, наглое пренебрежение международными нормами и правилами.

Белорусские власти в своих попытках подавить свободу слова пересекли очередную "красную линию", и такие действия не могут остаться без ответа", - заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

По мнению Данилова, авантюристическое решение посадить пассажирский самолет Ryanair в минском аэропорту было спланированной и продуманной спецоперацией, ответственность за которую полностью несет Александр Лукашенко, и которую можно назвать проявлением государственного терроризма. Особенно в контексте задействованного боевого истребителя МиГ-29 для сопровождения посадки рейса Ryanair. Это решение могло привести к авиационной катастрофе, отмечает Данилов.

Секретарь СНБО подчеркнул, что Украина с тревогой наблюдает за развитием ситуации в соседней стране и солидаризируется с белорусским народом в его стремлении добиться справедливых выборов и настоящей государственной независимости.

"В ситуации войны, в которой находится наша страна, решение руководства государства обусловлено интересами национальной безопасности, именно поэтому президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству проработать решение о прекращении прямого авиасообщения между Украиной и Республикой Беларусь и запрета пролета воздушным судам с украинской регистрацией в и через территорию Республики Беларусь.