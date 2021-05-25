Какое белье в тренде в 2021
Многие даже не догадываются, но на белье тоже есть мода! Так, в этом сезоне стоит выбирать лаконичные модели с прозрачными вставками, сообщает РБК-Украина.
Об этом в своем Instagram рассказала стилист Настя Хохлова. Какие модели белья будут в тренде этим летом:
- Воздушное кружево ⠀
Легкие, нежные ниточки кружева, обрамляющие белье, - для романтичных девушек, ценящих утонченность! Сегодня такие комплекты чаше всего прозрачные или полупрозрачные.
- Линии⠀
Резинки, лямки там, где обычно их нет. Эти детали делают комплект дерзким и сексуальным!
- Прозрачные вставки ⠀
Мода на прозрачное в одежде и белье не первый сезон с нами. Можно выбрать полностью прозрачный комплект или небольшие вставки.
- Лаконичность
Простота - тоже в моде. Лаконичные одноцветные комплекты с идеальной посадкой - признак хорошего вкуса.
- Яркость ⠀
В 2021 существует тренд на акценты в зоне груди и даже виднеющиеся яркие чашечки от бюстгальтера. Перенимать этот тренд или нет - дело каждого, а броские бельевые комплекты в любом случае поднимут вам настроение!
- Спорт⠀
Удобные бра, пришедшие к нам с модой на одежду с мужского плеча, не сдают своих позиций.