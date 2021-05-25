Какое белье в тренде в 2021

Многие даже не догадываются, но на белье тоже есть мода! Так, в этом сезоне стоит выбирать лаконичные модели с прозрачными вставками, сообщает РБК-Украина.

Об этом в своем Instagram рассказала стилист Настя Хохлова. ﻿Какие модели белья будут в тренде этим летом:

Воздушное кружево ⠀

Легкие, нежные ниточки кружева, обрамляющие белье, - для романтичных девушек, ценящих утонченность! Сегодня такие комплекты чаше всего прозрачные или полупрозрачные.

Линии⠀

Резинки, лямки там, где обычно их нет. Эти детали делают комплект дерзким и сексуальным!

фото: instagram.com/victoriassecret

Прозрачные вставки ⠀

Мода на прозрачное в одежде и белье не первый сезон с нами. Можно выбрать полностью прозрачный комплект или небольшие вставки.

Лаконичность

Простота - тоже в моде. Лаконичные одноцветные комплекты с идеальной посадкой - признак хорошего вкуса.

фото: instagram.com/victoriassecret

Яркость ⠀

В 2021 существует тренд на акценты в зоне груди и даже виднеющиеся яркие чашечки от бюстгальтера. Перенимать этот тренд или нет - дело каждого, а броские бельевые комплекты в любом случае поднимут вам настроение!

Спорт⠀

Удобные бра, пришедшие к нам с модой на одежду с мужского плеча, не сдают своих позиций.