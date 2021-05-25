В России пятеро детей ушли в детдом от собственной тети

В России, в городе Бикине 5 несовершеннолетних детей сами ушли от опекунов в детдом, чтобы не делиться пенсией и не мыть посуду.

Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным СМИ, в семье Ахмедхановых 10 детей — девять девочек и один мальчик, мать детей умерла от рака, а отец попал в СИЗО (он бил супругу и детей).

Отметим, что две старшие девочки уже живут своей жизнью, а восьмерых ребят взяла под опеку их тетя Екатерина, которая сама воспитывает 5 детей.

Весной две средние девочки начали получать пенсию по потере кормильца, но им пришлось отдавать свои деньги на кормление всей семье. После этого дети приняли решение уйти в детдом.

Тетя девочек пыталась помириться с племянниками, но пока безуспешно, так как двери детдома для нее закрыты из-за карантина. Екатерина не понимает поступок детей, по ее словам, дети были сыты, занимались спортом и имели собственные смартфоны.

В то же время, женщина предполагает, что ребята поступили так, чтобы 17-летняя сестра смогла стать их опекуном.