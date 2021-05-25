Facebook начала выделять росСМИ специальной пометкой
Социальная сеть Facebook начала помечать страницы российских СМИ приметкой, что они находятся под контролем государства Россия, сообщает Телеграф.
Так, под некоторыми страницами российских СМИ теперь появляются подписи следующего содержания:
"Это издание контролируется государством Россия"
Компания Facebook отметила это издание, так как считает, что содержание его публикаций может находиться под частичным или полным контролем властей".
Так, по состоянию на 11:00 вторника, 25 мая, приписку под каждым постом получили, в частности, страницы таких российских СМИ: "РИА Новости", "Russia Tuday" (RT), "Ruptly" и "Sputnik".
Вместе с тем, судя по всему, работа в этом направлении еще продолжается, поскольку страницы российского государственного агентства ТАСС и медиагруппы "Звезда", которую курирует Министерство обороны Российской Федерации, еще не помечены как подконтрольные государству Россия.