У Реброва возник конфликт с руководством "Ференцвароша"
Украинский тренер Сергей Ребров может покинуть "Ференцварош" из-за разногласий с руководством клуба, сообщает УНИАН.
Так, в программе "Цыганик LIVE" журналист Игорь Цыганык, сообщил, что у Реброва возник конфликт с одним из руководителей клуба, но тренер может остаться в команде:
"Насколько я понимаю, у Реброва конфликт не с президентом "Ференцвароша", а с менеджером уровнем ниже, чем президент. Каждый тренер хочет развиваться и в финансовом плане, и в футбольном. 10 или 12 июня команда должна выйти из отпуска. Сейчас Ребров рассчитывает на то, что он начнет подготовку к сезону с "Ференцварошем".
"Определенный конфликт есть", - подчеркнул он.
В то же время, по информации "ТаТоТаке", у Реброва конфликт с президентом клуба.
"У Реброва действительно конфликт с руководством "Ференцвароша" и даже не со спортивным директором, а с президентом клуба Габором Кубатовым. Президенту хочется, чтобы он был первым лицом клуба, а первое лицо клуба сейчас главный тренер", - сообщил ведущий шоу Михаил Спиваковский.
При этом источники сообщают, что у Реброва было предложение от греческого АЕКа, а также, по словам Игоря Цыганика, тренер ведет переговоры с турецким "Фенербахче".
Спиваковский отметил, что у Реброва был заключен предварительный контракт со сборной Украины, но на данный момент неизвестно, покинет ли свой пост Андрей Шевченко после Евро-2020.
Сергей Ребров: достижения в "Ференцвароше"
- Ребров возглавил венгерский клуб в 2018 году и выиграл с "Ференцварошем" три национальных чемпионата из трех.
- В сезоне 2020-2021 украинский специалист впервые за 25 лет вывел "Ференцварош" в групповой этап Лиги чемпионов.
- В 2020 году Ребров был признан в венгерском клубе тренером десятилетия.
- Кроме того, Ребров признан лучшим футбольным тренером сезона 2020-2021 в Венгрии.