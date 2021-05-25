В Перу перед выборами повстанцы устроили жестокую расправу
Боевики Leftist Shining Path убили по меньшей мере 14 человек, в том числе двух детей, в отдаленном районе Перу, известном производством коки, и сожгли некоторые тела до неузнаваемости.
Об этом сообщают международные СМИ.
Военные уже назвали убийства "актом геноцида" и заявили, что "Сияющий путь" ранее называл такие нападения формой "социальной чистки". На месте преступления были найдены листовки, призывающие перуанцев воздержаться от голосования на президентских выборах 6 июня.
Инцидент произошел в регионе где, по данным властей, 75% кокаина производится в южноамериканские страны.
Напомним, менее чем через две недели в Перу пройдут выборы, в которых социалист Педро Кастильо будет противостоять консерватору Кейко Фухимори.
Организация Объединенных Наций осудила убийство людей.
"В рамках продолжающегося избирательного процесса мы призываем всех участников действовать ответственно, избегая языка ненависти, который увеличивает напряженность", - говорится в заявлении офиса ООН в Лиме.