В Перу перед выборами повстанцы устроили жестокую расправу

Боевики Leftist Shining Path убили по меньшей мере 14 человек, в том числе двух детей, в отдаленном районе Перу, известном производством коки, и сожгли некоторые тела до неузнаваемости.

Об этом сообщают международные СМИ.

Военные уже назвали убийства "актом геноцида" и заявили, что "Сияющий путь" ранее называл такие нападения формой "социальной чистки". На месте преступления были найдены листовки, призывающие перуанцев воздержаться от голосования на президентских выборах 6 июня.

Инцидент произошел в регионе где, по данным властей, 75% кокаина производится в южноамериканские страны.

Напомним, менее чем через две недели в Перу пройдут выборы, в которых социалист Педро Кастильо будет противостоять консерватору Кейко Фухимори.

Организация Объединенных Наций осудила убийство людей.