В течение 3-5 лет земля подорожает как минимум вдвое, – Шмыгаль

Открытие рынка земли будет содействовать росту цены на землю, по меньшей мере, в два раза в течение первых 3-5 лет. Об этом заявил ﻿премьер-министр Денис Шмыгаль на Всеукраинском форуме "Украина 30. Земля, сообщает Укринформ.

"Когда речь идет об открытии рынка земли, это означает установление справедливости. Открытие рынка земли приведет к росту цены на землю по меньшей мере в два раза в течение первых 3-5 лет. Таковы наши оценки, таковы оценки экспертов", – сказал Шмыгаль.

Он привел данные Министерства экономики, в соответствии с которыми в последние годы громадам в собственность передано свыше 4 миллионов гектаров земли оценочной стоимостью около 20 млрд долларов.

Глава правительства подчеркнул, что "от реформы выиграют землевладельцы – около 7 миллионов украинцев, которые имеют земельные участки" .

Он также выразил убеждение, что от открытия рынка земли выиграет и бизнес.

31 марта 2020 года Верховная Рада приняла Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения". 28 апреля его подписал президент Владимир Зеленский.

Документ предусматривает, что с июля 2021 года отменяется мораторий на продажу аграрной земли, кроме земель государственной собственности. Приобретать право собственности на земельные участки сельскохозяйственного назначения могут граждане Украины, территориальные громады, государство.