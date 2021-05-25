Немцы опубликовали новый рейтинг надежности авто

Немецкий автомобильный клуб ADAC опубликовал новый рейтинг надежности авто. Традиционно в него вошли машины, которым приходилось чаще и реже всего оказывать техпомощь в дороге, сообщает АвтоПортал.

Рейтинг ADAC основан на отчетах «дорожных спасателей» Немецкого автомобильного клуба. После каждого вмешательства в тот или иной автомобиль сотрудники клуба записывали подробности о поломках в базу данных – всего таких записей за 2020 год было сделано 3,4 миллиона. После этого количество неисправностей каждой модели аналитики сравнили с количеством автомобилей соответствующей марки и модели, которые зарегистрированы в Германии. Затем был выведен коэффициент, основным показателем которого является количество поломок на 100 000 автомобилей. Чем ниже коэффициент, тем лучше.

Самые надежные и самые ненадежные автомобили – ADAC 2021

А–сегмент

Toyota Aygo – коэффициент вмешательства 4.4. Самая частая причина вмешательства: сцепление.

Hyundai i10 – коэффициент вмешательства 6.2. Самая частая причина вмешательства: аккумулятор.

Renault Twingo – коэффициент вмешательства 16.8. Самая частая причина вмешательства: тормоза, иммобилайзер.

Seat Mii – коэффициент вмешательства 21,6. Самая частая причина вмешательства: тормоза.

Fiat 500 – коэффициент вмешательства 23.9. Самая частая причина вмешательства: система охлаждения, катушка зажигания.

Fiat Panda – коэффициент вмешательства 28,5. Самая частая причина вмешательства: аккумулятор.

В–сегмент

Fiat Punto – коэффициент вмешательства 8.8. Самая частая причина вмешательства: электропроводка, выхлопная система, сцепление.

Audi A1 – коэффициент вмешательства 9.1. Самая частая причина вмешательства: зажигание, топливные форсунки.

Mini – коэффициент вмешательства 9.7. Самая частая причина вмешательства: сцепление.

Renault Clio – коэффициент вмешательства 23,5. Самая частая причина вмешательства: аккумулятор, стартер, электронный иммобилайзер.

Peugeot 208 – коэффициент вмешательства 26,5. Самая частая причина вмешательства: катушка зажигания, аккумулятор.

Peugeot 207 – коэффициент вмешательства 29,2. Наиболее частая причина вмешательства: гидроусилитель руля, электропривод складной крыши, ремень ГРМ.

Компактные авто

BMW X1 – коэффициент вмешательства 7,2.

Audi Q3 – коэффициент вмешательства 10,8.

Hyundai i30 – коэффициент вмешательства 11.2. Самая частая причина вмешательства: аккумулятор (как и у двух вышеуказанных моделей).

BMW 1–Series – коэффициент вмешательства 31,4. Самая частая причина вмешательства: катушка, приводная цепь.

Peugeot 308 – коэффициент вмешательства 34,9. Самая частая причина вмешательства: форсунки, катушка зажигания, аккумулятор.

Kia Sportage – коэффициент вмешательства 44,9. Самая частая причина вмешательства: стартер, приводная цепь, аккумулятор, сцепление, свечи зажигания, датчик положения коленвала.

Автомобили среднего класса

BMW X3 – коэффициент вмешательства 5,3. Самая частая причина вмешательства: стартер, турбокомпрессор.

Audi A4 – коэффициент вмешательства 8.4.

Audi A5 – коэффициент вмешательства 9,8. Самая частая причина вмешательства: приводная цепь, выхлоп (как и у А4).

Ford Mondeo – коэффициент вмешательства 23. Наиболее частая причина вмешательства: аккумулятор, бензонасос.

Opel Insignia – коэффициент вмешательства 28.1. Самая частая причина вмешательства: аккумулятор, кондиционер.

Volkswagen Sharan – коэффициент вмешательства 32,8. Самая частая причина вмешательства: аккумулятор, система рекуперации выхлопных газов.

Рейтинг ADAC в некоторой степени может вызывать удивление. Если, например, кто–то ищет машину девятилетней давности исключительно для коротких поездок (дом–работа–дом), то тот же FIAT 500 (который оказался в аутсайдерах) на самом деле может стать хорошим вариантом покупки среди машин А–сегмента. С другой стороны, автомобили, попавшие в Топ-лучших, в любом случае с годами начинают приносить неприятные сюрпризы. Наконец, в ADAC учитывали только те поломки, которые не приводили к обездвиживанию автомобиля. Таким образом, данный рейтинг – это лишь небольшая часть реального количества и характера поломок машин.