Немцы опубликовали новый рейтинг надежности авто

Немцы опубликовали новый рейтинг надежности авто

Немецкий автомобильный клуб ADAC опубликовал новый рейтинг надежности авто. Традиционно в него вошли машины, которым приходилось чаще и реже всего оказывать техпомощь в дороге, сообщает АвтоПортал.

Рейтинг ADAC основан на отчетах «дорожных спасателей» Немецкого автомобильного клуба. После каждого вмешательства в тот или иной автомобиль сотрудники клуба записывали подробности о поломках в базу данных – всего таких записей за 2020 год было сделано 3,4 миллиона. После этого количество неисправностей каждой модели аналитики сравнили с количеством автомобилей соответствующей марки и модели, которые зарегистрированы в Германии. Затем был выведен коэффициент, основным показателем которого является количество поломок на 100 000 автомобилей. Чем ниже коэффициент, тем лучше.

Самые надежные и самые ненадежные автомобили – ADAC 2021

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А–сегмент

  • Toyota Aygo – коэффициент вмешательства 4.4. Самая частая причина вмешательства: сцепление.
  • Hyundai i10 – коэффициент вмешательства 6.2. Самая частая причина вмешательства: аккумулятор.
  • Renault Twingo – коэффициент вмешательства 16.8. Самая частая причина вмешательства: тормоза, иммобилайзер.
  • Seat Mii – коэффициент вмешательства 21,6. Самая частая причина вмешательства: тормоза.
  • Fiat 500 – коэффициент вмешательства 23.9. Самая частая причина вмешательства: система охлаждения, катушка зажигания.
  • Fiat Panda – коэффициент вмешательства 28,5. Самая частая причина вмешательства: аккумулятор.
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В–сегмент

  • Fiat Punto – коэффициент вмешательства 8.8. Самая частая причина вмешательства: электропроводка, выхлопная система, сцепление.
  • Audi A1 – коэффициент вмешательства 9.1. Самая частая причина вмешательства: зажигание, топливные форсунки.
  • Mini – коэффициент вмешательства 9.7. Самая частая причина вмешательства: сцепление.
  • Renault Clio – коэффициент вмешательства 23,5. Самая частая причина вмешательства: аккумулятор, стартер, электронный иммобилайзер.
  • Peugeot 208 – коэффициент вмешательства 26,5. Самая частая причина вмешательства: катушка зажигания, аккумулятор.
  • Peugeot 207 – коэффициент вмешательства 29,2. Наиболее частая причина вмешательства: гидроусилитель руля, электропривод складной крыши, ремень ГРМ.
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Компактные авто

  • BMW X1 – коэффициент вмешательства 7,2.
  • Audi Q3 – коэффициент вмешательства 10,8.
  • Hyundai i30 – коэффициент вмешательства 11.2. Самая частая причина вмешательства: аккумулятор (как и у двух вышеуказанных моделей).
  • BMW 1–Series – коэффициент вмешательства 31,4. Самая частая причина вмешательства: катушка, приводная цепь.
  • Peugeot 308 – коэффициент вмешательства 34,9. Самая частая причина вмешательства: форсунки, катушка зажигания, аккумулятор.
  • Kia Sportage –  коэффициент вмешательства 44,9. Самая частая причина вмешательства: стартер, приводная цепь, аккумулятор, сцепление, свечи зажигания, датчик положения коленвала.
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Автомобили среднего класса

  • BMW X3 – коэффициент вмешательства 5,3. Самая частая причина вмешательства: стартер, турбокомпрессор.
  • Audi A4 – коэффициент вмешательства 8.4.
  • Audi A5 – коэффициент вмешательства 9,8. Самая частая причина вмешательства: приводная цепь, выхлоп (как и у А4).
  • Ford Mondeo – коэффициент вмешательства 23. Наиболее частая причина вмешательства: аккумулятор, бензонасос.
  • Opel Insignia – коэффициент вмешательства 28.1. Самая частая причина вмешательства: аккумулятор, кондиционер.
  • Volkswagen Sharan – коэффициент вмешательства 32,8. Самая частая причина вмешательства: аккумулятор, система рекуперации выхлопных газов.

Рейтинг ADAC в некоторой степени может вызывать удивление. Если, например, кто–то ищет машину девятилетней давности исключительно для коротких поездок (дом–работа–дом), то тот же FIAT 500 (который оказался в аутсайдерах) на самом деле может стать хорошим вариантом покупки среди машин А–сегмента. С другой стороны, автомобили, попавшие в Топ-лучших, в любом случае с годами начинают приносить неприятные сюрпризы. Наконец, в ADAC учитывали только те поломки, которые не приводили к обездвиживанию автомобиля. Таким образом, данный рейтинг – это лишь небольшая часть реального количества и характера поломок машин.

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