Какие авиакомпании все еще предлагают рейсы в Минск

Какие авиакомпании все еще предлагают рейсы в Минск

Авиакомпании по всему миру постепенно вводят запреты на полеты в Минск, минуя воздушное пространство Беларуси в связи с принудительной посадкой рейса Ryanair в Минске, во время которой был задержан бывший главный редактор Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, сообщает Телеграф.

О данном факте можно судить по расписанию авиаполетов в национальном аэропорту Минск.

На данный момент полеты через столицу Беларуси не прекратили Turkish Airlines и Flydubai. В Минск с утра приземлились борты из Киева (Украина), Еревана (Армения), Тбилиси (Грузия), Анталии (Турция), Баку (Азербайджан) и др.

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Скриншот: Национальный аэропорт Минск

На данный момент отменены рейсы из Минска в Варшаву (Польша) и в Париж (Франция).

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Скриншот: Национальный аэропорт Минск

Кроме того, появился список авиакомпаний, которые ввели запреты на полеты через Беларусь.

  • AirAstana, Казахстан;
  • AirBaltic, Латвия;
  • AirFrance, Франция;
  • AviaSolutions, Кипр;
  • Austrian Airlines, Австрия;
  • British Airways, Великобритания;
  • Finnair, Финляндия;
  • KLM, Нидерланды;
  • KlasJet, Литва;
  • LOT, Польша;
  • Lufthansa, Германия;
  • SAS, Швеция;
  • Singapore Airlines, Сингапур;
  • WizzAir, Венгрия.

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