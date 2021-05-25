Какие авиакомпании все еще предлагают рейсы в Минск

Авиакомпании по всему миру постепенно вводят запреты на полеты в Минск, минуя воздушное пространство Беларуси в связи с принудительной посадкой рейса Ryanair в Минске, во время которой был задержан бывший главный редактор Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, сообщает Телеграф.

О данном факте можно судить по расписанию авиаполетов в национальном аэропорту Минск.

На данный момент полеты через столицу Беларуси не прекратили Turkish Airlines и Flydubai. В Минск с утра приземлились борты из Киева (Украина), Еревана (Армения), Тбилиси (Грузия), Анталии (Турция), Баку (Азербайджан) и др.

Скриншот: Национальный аэропорт Минск

На данный момент отменены рейсы из Минска в Варшаву (Польша) и в Париж (Франция).

Скриншот: Национальный аэропорт Минск

Кроме того, появился список авиакомпаний, которые ввели запреты на полеты через Беларусь.