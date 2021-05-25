Какие авиакомпании все еще предлагают рейсы в Минск
Авиакомпании по всему миру постепенно вводят запреты на полеты в Минск, минуя воздушное пространство Беларуси в связи с принудительной посадкой рейса Ryanair в Минске, во время которой был задержан бывший главный редактор Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, сообщает Телеграф.
О данном факте можно судить по расписанию авиаполетов в национальном аэропорту Минск.
На данный момент полеты через столицу Беларуси не прекратили Turkish Airlines и Flydubai. В Минск с утра приземлились борты из Киева (Украина), Еревана (Армения), Тбилиси (Грузия), Анталии (Турция), Баку (Азербайджан) и др.
На данный момент отменены рейсы из Минска в Варшаву (Польша) и в Париж (Франция).
Кроме того, появился список авиакомпаний, которые ввели запреты на полеты через Беларусь.
- AirAstana, Казахстан;
- AirBaltic, Латвия;
- AirFrance, Франция;
- AviaSolutions, Кипр;
- Austrian Airlines, Австрия;
- British Airways, Великобритания;
- Finnair, Финляндия;
- KLM, Нидерланды;
- KlasJet, Литва;
- LOT, Польша;
- Lufthansa, Германия;
- SAS, Швеция;
- Singapore Airlines, Сингапур;
- WizzAir, Венгрия.