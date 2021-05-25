Во время обысков в Криворожском горсовете обнаружили махинации на 4 млн грн

В Кривом Роге сотрудники Государственной фискальной службы Украины при процессуальном руководстве прокуроров Офиса генерального прокурора разоблачили противозаконную схему закупки медицинского оборудования, сообщает Интерфакс-Украина.

"Исполком организовал закупку оборудования для проведения анализов на коронавирус методом ПЦР для нужд Криворожской инфекционной больницы по цене, завышенной в 3,5 раза", - сообщает пресс-служба ГФС в Facebook.

Размер убытков местному бюджету составляет около 4 млн грн.

Сейчас идет обыск с целью обнаружения и изъятия документов по оформлению указанных закупок, поставок оборудования, черновых записей о деятельности указанной схемы хищения бюджетных средств.