В Польше заявили, что Протасевич подвергался насилию

Заместитель главы МИД Польши Павел Яблонский заявил, что власти связались с родителями Романа Протасевича.

Об этом Павел Яблонский сообщил на своей странице в ﻿Twitter.

По словам заместителя главы МИД, информация, которую предоставили родители, показывает, что они не полностью знают, каково состояние здоровья их сына.

Яблонский также сослался на запись белорусского оппозиционера, опубликованную в понедельник в социальных сетях.

"Мы проверяем, когда была сделана эта запись. Потому, как Протасевич смотрит, ясно видно, что он подвергся насилию, и это следы избиения", - отметил политик.

Он добавил, что "сейчас, скорее всего, жизни Протасевича ничего не угрожает, но ситуация, в которой он незаконно содержится в тюрьме, по-прежнему является неприемлемой".

Напомним, Романа Протасевича задержали в воскресенье, вскоре после того, как самолет, на котором он возвращался, экстренно приземлился в Минске из-за ложной информации о минировании.