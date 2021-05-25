Грузия открывает сухопутные границы

С 1 июня Грузия откроет сухопутные границы, которые были закрыты более года из-за эпидемии коронавируса. Пересечь границу можно будет с документом, подтверждающим вакцинацию от Covid-19 и с отрицательным результатом ПЦР-теста, сообщает Страна.ua.

Такое решение принято на заседании Межведомственного координационного совета.

"Сухопутные границы будут открыты с 1 июня и можно будет пересечь границу с полным сертификатом вакцинации и отрицательным ПЦР-тестом, сделанным в течение последних 72 часов. При этом всем туристам рекомендуется иметь медицинскую страховку, которая также распространяется на случаи, связанные с коронавирусом" , - сказал глава оперативного штаба Межведомственного координационного совета Георгий Гибрадзе.

Напомним, из-за пандемии коронавируса Грузия закрыла свои границы в марте 2020 года.