Полиция Дубая получила роскошные Genesis

Полиция Дубая, ОАЭ, получила роскошные Genesis GV80. Этот город считается мировой столицей суперкаров, поэтому правоохранители должны патрулировать его улицы в соответствующих автомобилях, сообщает Обозреватель.

Внедорожники присоединились к автопарку Генерального командования полиции Дубая. Genesis опубликовали фотографии специального автомобиля, который получил бело-зеленый внешний вид, что используется местными патрульными.

В Genesis не рассказали, что у GV80 под капотом. Это может быть 2,5-литровый четырехцилиндровый двигатель с турбонаддувом на 300 лошадиных сил или двойной турбированный 3,5-литровый V6, выдающий 375 л.с. Другие местные полицейские транспортные средства имеют полный привод, поэтому в этом случае, вероятно, тоже самое.

"Мы гордимся тем, что сотрудничаем с полицией Дубая в различных инициативах, направленных на распространение осведомленности общества о безопасности дорожного движения. Мы надеемся, что высокотехнологичный Genesis GV80 облегчит операции полиции Дубая и предоставит различные услуги населению" , – сказал директор Genesis ОАЭ Сулиман Алзабен.

Genesis GV80 не единственное роскошное авто, которым пользуются правоохранители в Дубае. У них также есть Lamborghini Aventador, Porsche 918 Spyder и даже Bugatti Veyron. Также в будущем к ним присоединится Tesla Cybertruck. Кроме того, в городе суперкары имеет и служба скорой помощи. У них есть C7 Chevrolet Corvette Z06 и Nissan GT-R.