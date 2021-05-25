Ведущие шоу "Орел и Решка" раскрыли секреты путешествий

Новые ведущие тревел-шоу "Орел и Решка" Мишель Андраде и Кирилл Макашов рассказали, что общение с жителями разных стран стало самой сложной частью съемок проекта. Как оказалось, не все люди хотят общаться с туристами, сообщает Обозреватель.

По словам Андраде, после очередного отказа она перестала обращать на это внимание, поэтому "просто шла и делала свое дело". Ведущая отметила, что стереть эту грань, когда ты находишься рядом с человеком, а тебе неудобно с ним говорить, было самым сложным – тем более они общались как с простыми людьми, так и с шейхами. Кроме того, вся ситуация усложнялась съемочным процессом.

"Если хотите узнать, как чувствуют себя ведущие "Орла и Решки", просто подготовьте 10 вопросов, выйдите на улицу и задайте их первому встречному. При этом подходить нужно с камерами – чтобы те засмущались и не поняли, что происходит" , – посмеялся Макашов.

Ведущий шоу Кирилл Макашов. Источник: Пресс-служба Нового канала

Также ведущие программы на собственном опыте убедились, что иногда жизненные истории обычных людей могут впечатлить куда больше раскрученных достопримечательностей.

"Меня поразила история одного парня, который без образования и навыков обеспечил электричеством целое село! Когда ему было семь лет, он продал 300 кроликов и купил генератор, при помощи которого своими руками изготовил водоворотную турбину. Благодаря ей мальчик снабдил электричеством не только свою семью, но и 250 домов. Сейчас ему 23 года, и у него три гидроэлектростанции! Он работает 24/7 для людей, чем меня очень вдохновляет" , – поделилась Андраде.

Ведущая шоу Мишель Андраде. Источник: Пресс-служба Нового канала

Также ведущим шоу рассказали очень много интересной информации о Дубае. Например, цена на квартиру в центре города стартует от 280 тысяч долларов за квадратный метр. Чтобы иностранцу открыть бизнес здесь, нужно иметь местного партнера, который даже ничего не делая будет получать 51% прибыли.