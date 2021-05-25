Радиоактивная вода из ОРДЛО может попасть в Азовское море, – Шмыгаль

В Украине существует риск попадания загрязненной радиацией воды с оккупированных территорий в питьевые горизонты и Азовское море, ссылаясь на заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля во время разговора со специальным представителем президента США по вопросам климата Джоном Керри, сообщает УНИАН.

Шмыгаль и Керри обсудили вопросы энергетической безопасности. Глава правительства отметил, что на временно оккупированных украинских территориях уже закрыты десятки угольных шахт без соблюдения экологических процедур, что угрожает безопасности региона.

Премьер-министр подчеркнул, что на некоторых объектах есть риск попадания загрязненной радиацией воды в питьевые горизонты и через речную систему – к Азовскому морю.

“Для обследования этого участка необходимо направить экспертов МАГАТЭ. Организация такой наблюдательной миссии – это вклад в безопасность региона. Ведь на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей располагалось почти 1200 источников ионизирующего излучения”, – цитирует Шмыгаля пресс-служба правительства.

Также премьер отметил, что на восточных территориях Украины есть пространство для создания новой экономики, основанной на климатической нейтральности.

“Эта территория богата сырьем, там есть квалифицированные кадры. Там может быть создан кластер современных производств. В правительстве уже разрабатывают соответствующую стратегию, целью которой является создание особых стимулов для инвесторов”, – подчеркнул Шмыгаль и добавил, что участие США в этих проектах могло бы стать примером для мира.

Глава Кабмина отметил важность стратегического сотрудничества Украины и США и выразил надежду, что оно также будет охватывать сотрудничество в борьбе с изменением климата.

“Украина ответственно относится к объявлению своей климатической цели. В рамках разработки Второго национально определенного взноса Украины в Парижское соглашение проводятся активные обсуждения между министерствами, бизнесом, общественностью, ведь мы стремимся взять такое обязательство, которое будет амбициозным, но в то же время реалистичным и достижимым”, – сказал Шмыгаль.

По словам премьера, достижения климатической нейтральности требует одновременных проектов в инфраструктуре, образовании, озеленении, управлении отходами и тому подобное. Он добавил, что Украина готова совместно с США работать над различными проектами, касающимися изменений климата и развития “зеленой” экономики на основе новых технологий.