Самые богатые: Безос потерял лидерство в списке Forbes

Французский миллиардер Бернар Арно стал самым богатым человеком в мире. Его состояние оценивается в $186,3 млрд. Владелец Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) на $300 млн обогнал Джеффа Безоса с состоянием в $186 млрд, который ранее возглавлял список богатейших, и опустился на второе место. Об этом свидетельствуют данные за 24 мая, сообщает UBR.

Замыкал тройку лидеров Илон Маск с показателем $147,3 млрд.

При этом, по состоянию на 12:10 25 мая в Forbes уточнили, что Безос вернул себе лидерство, заняв первое место с состоянием $188,2 млрд. Арно оказался на второй ступени с цифрой $187,5 млрд. Маск так и остался на третьей позиции – $152,5 млрд.

Стоит отметить, что состояние Арно по состоянию на март прошлого года составляло $76 млрд. Следовательно, за 14 месяцев показатель увеличился на $110 млрд.

LVMH владеет брендами Fendi, Christian Dior и Givenchy. Рыночная капитализация холдинга составляет $320 млрд.