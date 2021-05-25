Авто среднего класса хотят обложить налогом как роскошь

В случае принятия "антиахметовского" законопроекта, изменения могут повлиять и на владельцев автомобилей: "роскошью" предлагают считать авто дороже 1,2 млн грн, а в таком случае придется заплатить 25 тысяч гривен транспортного налога, сообщает Экономическая правда.

Транспортный налог появился в 2015 году как налог на роскошь. Так, налогообложения попадают модели авто, стоимость которых превышает 375 минимальных заработных плат в год (сейчас это 2,25 млн грн).

Привязка стоимости машин к минимальной зарплате лишило власть потребности постоянно пересматривать предельные цены для налогообложения из-за инфляции - размер минимальной зарплаты растет ежегодно, как и цены на авто.

Однако в 2019-2021 годах по инициативе Владимира Зеленского власть резко повысила минимальную зарплату: с 4173 грн до 6 тыс. грн. За два года она выросла на 43%, а затем повысилась предельная цена для налогообложения транспортным налогом: с 1,56 млн грн до 2,25 млн грн.

В то же время, цены в Украине за этот промежуток времени увеличились в среднем на менее чем 10%. Это привело к падению налоговых поступлений по транспортному налогу с 276 млн грн в 2019 году до 202,8 млн грн в 2020 году, ведь падало количество налогооблагаемых моделей.

Исправить такую "несправедливость" предлагается путем кардинального снижения порогового значения цены автомобиля, считать роскошью. Законопроект предлагает снизить это значение с 375 минимальных зарплат (2,25 млн грн) до 200 минимальных зарплат (1,2 млн грн).

Следствием такого решения может стать возвращение размера порогового значения для налогообложения авто 25 тысячами грн до уровня 2017 года (тогда оно тоже составляло 1,2 млн грн) при том, что цены на автомобили на уровень 2017 год никто возвращать не будет. То есть под налогообложения попадет больше моделей.

Например, если проект примут, то 25 тыс. грн в год придется платить владельцам новых Toyota RAV4, Ford Kuga или Honda CR-V - популярных среди украинцев моделей среднего класса, весьма далеких от понятия "роскошь".