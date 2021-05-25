В Черном море зафиксировали разлив нефти

В Туапсе введен режим повышенной готовности в связи с разливом нефтепродуктов у берегов города.

Об этом сообщают Вести.

Вчера при проведении обследования акватории Черного моря в Туапсе, в 790 метрах от берега, было обнаружено истечение нефтесодержащей жидкости. В черном море вода стала по-настоящему черной.

По предварительной версии, разлив мог произойти во время бункеровки судна. Очевидцы сообщают, что вся береговая линия оказалась в цветных разводах от нефтепродуктов, также ощущался резкий химический запах. В настоящее время доступ к пляжной зоне перекрыт, в акватории Туапсинского морпорта проводят работы по локализации разлива.

На месте ЧП работают 60 спасателей, десятки единиц техники, взяты пробы воды на анализ. Израсходовано уже 1,3 тонны абсорбента.

В связи с проведением работ по ликвидации последствий выброса нефти было принято решение ввести режим повышенной готовности.