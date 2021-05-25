Беременная жена Виктора Павлика: как выглядит за две недели до родов

Сегодня, 25-го мая, жена Павлика опубликовала свежее фото, на котором предстала без макияжа и укладки. На снимке Катя позирует в облегающем трикотажном платье с ярким розовым жакетом в стиле оверсайз. Дополнили образ белые кроссовки и маленькая сумочка с принтом, сообщает Clutch.

В комментарии беременная жена Павлика сообщила, что побывала на фестивале «Супермама –это я», который проходил в Киеве. Вероятно, супруга певца пришла туда, чтобы приобрести что-то для будущего малыша, которого, кстати, уже назвали Михаилом.