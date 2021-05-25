Врач-отоларинголог высшей категории Анна Якунина назвала болезни, из-за которых может идти кровь из носа, сообщает Mednews.ru.

Для кровотечения из носа может быть две причины – местная и системная. В первом случае виноваты воспалительные процесс носа и пазух.

"Например, синусит, аллергический ринит. Кровотечения также могут вызывать дистрофические нарушения носовой полости. К таким могут отнести атрофический ринит, искривление перегородки, нарушение целостности хряща или костей" – рассказала отоларинголог Якунина.

Врач также пояснила, что новообразования также вызывают кровотечение. Причём, как более-менее безобидные как полип перегородки носа, так и серьёзные опухоли, как ангиофиброма.

Что касается системных причин, то к ним относятся сердечно-сосудистые патологии – гипертония, атеросклеротические изменения сосудов, пороки сердца.