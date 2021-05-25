Пугачева трогательно поздравила Кристину Орбакайте с 50-летием

Сегодня, 25 мая, свой 50-летний юбилей отмечает старшая дочь Аллы Пугачевой Кристина Орбакайте. Многие знаменитости уже успели поздравить артистку, но самые трогательные слова любви написала в своем Instagram легендарная мама певицы, сообщает Clutch.

Так, с самого утра на официальном аккаунте Аллы Борисовны появилась черно-белая фотография дочери, которая была сделана во время ее выступления. В кадре Кристина позирует в роскошном платье из черного шифона с микрофоном в руках. Волосы Орбакайте красиво уложены, а на лице яркий макияж с акцентом на глаза.

"Люблю тебя. Горжусь тобой. С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!", - написала Примадонна.

К поздравлениям Пугачевой присоединился композитор Игорь Николаев и дизайнер-стилист Игорь Гуляев – звезды отправили Кристине смайлики с аплодисментами и сердечками.

Стоит отметить, что в свои 50 лет старшая дочь Пугачевой выглядит очень эффектно. Ее роскошным формам и моложавой внешности может позавидовать любая звезда.