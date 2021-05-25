Испанским коррупционерам будут оказывать психологическую поддержку

Испанские власти решили облегчить жизнь осужденным коррупционерам – теперь в тюрьмах для них организуют специальную службу психологической поддержки. Проворовавшийся чиновник сможет обратиться за помощью и получить курс психологической реабилитации, сообщает Вести.

Программа рассчитана на 11 месяцев и 32 сессии и предполагает возвращение коррупционеров к нормальной жизни в обществе.

За участие в программе не предполагается сокращение тюремного срока, однако нововведение пользуется большим спросом в среде осужденных. Это говорит о востребованности консультаций психолога среди коррупционеров.