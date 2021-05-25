Генсек НАТО напомнил, что возле украинских границ остаются тысячи военных РФ

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что возле украинских границ остаются десятки тысяч российских военных. Также Россия ограничивает свободу навигации в Черном море, включая Керченский пролив, сообщает РБК-Украина.

"В то время, как Россия отвела некоторые свои войска, десятки тысяч солдат остаются в Украине и вокруг нее, а также остается значительное количество вооружения" , - сказал Столтенберг.

Столтенберг также заявил об агрессивной модели действий РФ в Черном море. Это, по его словам, вызывает серьезное беспокойство. Он добавил, что НАТО продолжит проявлять бдительность, укреплять оборону и средства сдерживания, а также поддерживать партнеров Альянса.