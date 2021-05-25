В нескольких странах заменили флаги Беларуси

Власти литовской столицы Вильнюса поменяли красно-зеленый флаг Беларуси возле здания мэрии на бело-красно-белый, сообщает Новое время.

Таким образом глава города Ремигиюс Шимашюс выразил солидарность с белорусским народом в его борьбе с диктатором Александром Лукашенко.

Такой же символический шаг 24 мая предприняли и в столице Латвии.

Министр иностранных дел Эдгарс Ринкевичс и председатель Рижской думы Мартиньш Стакис сняли символ режима Лукашенко возле отеля на улице Элизабетес, где вывешены флаги стран-участниц чемпионата мира по хоккею.

После этого режим Лукашенко призвал латвийского посла покинуть Беларусь.