Беременная Катя Осадчая похвасталась нарядами для будущих мам

Ни для кого не секрет, что совсем скоро в семье звездных телеведущих Кати Осадчей и Юрия Горбунова появится ребенок. Если какое-то время назад молодая мамочка скрывала свое интересное положение и носила вещи, которые идеально скрывали животик, то сейчас Катя наоборот надевает наряды, подчеркивающие его, сообщает Clutch.

Так, на записи очередного выпуска программы «Светская жизнь» телезвезда появилась в свободном оранжевом платье из плиссированной ткани с красивым V-образным вырезом, подчеркивающим пышную грудь и загар. Дополнили вечерний образ золотистого цвета аксессуары, макияж и укладка.

Следующий образ отлично подойдет для повседневной жизни. Мягкое трикотажное платье в полоску, Осадчая дополнили объемной джинсовой курткой и массивными кроссовками.

А вот на прогулку беременная звезда надела белый костюм с широкими брюками с яркими лампасами, свободную рубашку с принтом, широкую куртку и белые кеды. Дополнили образ модные очки в черной пластиковой оправе.

Стоит отметить, что все три образа отлично впишутся в гардероб будущей мамы, но больше всего радует, что эту же одежду можно будет использовать и после родов.