Запуск рынка земли: эксперт спрогнозировал цены на паи
Стоимость сельскохозяйственной земли начнет расти только через несколько лет после запуска рынка 1 июля 2021 года. При этом, сейчас ожидаемая цена – $1000-3000 за гектар, в зависимости от региона, – является "справедливой" на начальном формате. Так считает глава Украинского клуба аграрного бизнеса Роман Сластен, сообщает UBR.
По его словам, стоимость определит расширенный перечень покупателей, в частности в 2024 году, когда право на покупку с/х земли получат юридические лица.
"С развитием рынка земли, когда будет возможность расширения доступа к нему других участников, можно будет говорить о росте стоимости с/х земли. Ключевой вопрос – насколько привлекательным будет сельское хозяйство через 5 лет. На сегодня мы видим пик цен на продовольствие, зерновые, масличные культуры, что позволяет отечественным агропроизводителям смотреть более уверенно на запуск земли", – сказал Сластен во время форума "Украина 30. Земля".