Запуск рынка земли: эксперт спрогнозировал цены на паи

Стоимость сельскохозяйственной земли начнет расти только через несколько лет после запуска рынка 1 июля 2021 года. При этом, сейчас ожидаемая цена – $1000-3000 за гектар, в зависимости от региона, – является "справедливой" на начальном формате. Так считает глава Украинского клуба аграрного бизнеса Роман Сластен, сообщает UBR.

По его словам, стоимость определит расширенный перечень покупателей, в частности в 2024 году, когда право на покупку с/х земли получат юридические лица.