Против Навального открыли три новых дела
Против российского оппозиционера Алексея Навального, который в настоящие время находится в тюрьме, открыли три новых уголовных дела.
Об этом сообщил сам Алексей Навальный на своей странице в Instagram.
"Вчера утром за мной пришел конвоир... он сообщил мне, что в нашей Россиюшке расследуют аж три новых особо важных дела. Ими занимается на самом высшем уровне 21 следователь. И преступник по всем трем уголовным делам я - Алексей Анатольевич", - написал Навальный.
Так, согласно утверждению следователей, обвиняемый украл все пожертвования, отправленные его сторонниками в ФБК.
Второе дело возбуждено по статье 239 "Создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан". Доказательством преступления указали то, что оппозиционер без разрешения опубликовал фильм "Дворец Путина".
Третье дело - это оскорбление судьи Акимовой, которая вела дело об "оскорблении ветерана".
"Так что не думайте, что я тут просто сижу в камере, пью чай и бездельничаю. Мой мощный преступный синдикат растет. Я совершаю все больше преступлений. Все больше и больше следователей заняты мной, а не такой ерундой, как убийства, грабежи и похищения людей...", - резюмировал в своей публикации Навальный.