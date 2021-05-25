Против Навального открыли три новых дела

Против российского оппозиционера Алексея Навального, который в настоящие время находится в тюрьме, открыли три новых уголовных дела.

Об этом сообщил сам Алексей Навальный﻿ на своей странице в Instagram.

"Вчера утром за мной пришел конвоир... он сообщил мне, что в нашей Россиюшке расследуют аж три новых особо важных дела. Ими занимается на самом высшем уровне 21 следователь. И преступник по всем трем уголовным делам я - Алексей Анатольевич", - написал Навальный.

Так, согласно утверждению следователей, обвиняемый украл все пожертвования, отправленные его сторонниками в ФБК.

Источник: Instagram

Второе дело возбуждено по статье 239 "Создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан". Доказательством преступления указали то, что оппозиционер без разрешения опубликовал фильм "Дворец Путина".

Третье дело - это оскорбление судьи Акимовой, которая вела дело об "оскорблении ветерана".