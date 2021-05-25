Распродажа спиртзаводов: сколько принесла приватизация в мае

В мае 2021 года было приватизировано 3 объекта спиртовой отрасли, общая стоимость продажи которых составила 205 млн грн. Дороже всех удалось продать на аукционе 20 мая имущество Иваньковского спиртзавода – за 90 млн грн, что выше стартовой цены в 4,4 раза, сообщает UBR.

Об этом рассказали в пресс-центре Министерства экономики.

Также на торгах 14 мая было продано Рава-Русское место осуществления деятельности и хранения спирта ГП "Укрспирт". За объект соревновались двое участников, а стартовая цена выросла с 27,7 млн грн до 31,7 млн грн.

Кроме того, 21 мая состоялся третий онлайн-аукцион по приватизации отдельного имущества Вишняковского завода, по результатам которого в госбюджет должны поступить 83,6 млн грн. За право собственности соревновались 3 участника, которые увеличили цену со стартовых 21,2 млн грн до 83,6 грн (первые две попытки оказались неудачными).