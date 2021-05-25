НБУ согласовал назначение сына экс-владельца "1+1" в набсовет Ощадбанка

Национальный банк Украины (НБУ) согласовал назначение на должность члена набсовета государственного "Ощадбанка" сына экс-владельца "1+1", российского продюссера Александра Роднянского, по квоте президента Владимира Зеленского, сообщает Интерфакс-Украина.

Как рассказали в пресс-службе НБУ, также на должность члена набсовета "Ощадбанка" согласована кандидатура директора мемориального центра Холокоста "Бабий Яр" Розы Тапановой по квоте правительства.

В Нацбанке уточнили, что кандидаты на прошлой неделе успешно сдали тест, после чего прошли собеседование, которое проводилась квалификационной комиссией Национального банка в составе 6 директоров департаментов и 5 членами правления.

НБУ отметил, что члены Комитета приняли решение о согласовании единогласно.