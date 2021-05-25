Сенсорная перегрузка: что это и как с ней справиться

В современных условия, когда темп развития технологий постоянно нарастает, в жизни людей появляется бесчисленное количество новых аксессуаров, позволяющих решать различные вопросы быстрей и эффективней. Непрерывный поток информации круглосуточно ставит людей перед очередным выбором, проникая в сознание через все существующие органы восприятия, сообщает Креатив.

Как следствие, мозг не способен обрабатывать бесконечный объем информации и может давать сбои. Это состояние получило определение – сенсорная перегрузка, симптомы которой могут проявиться, как у ребенка, так и у взрослого человека. Угроза возникновения подобных расстройств стала настолько актуальной, что психологам приходится решать вопрос, как справиться с опасным состоянием.

Реакции, указывающие на сенсорную перегрузку

Оказавшись в состоянии сенсорной перегрузки, человек утрачивает способность рационально воспринимать окружающую действительность. Его поведение начинает сопровождаться нездоровыми реакциями на вполне безобидные действия. Симптомы схожи как у взрослого, так и ребенка. Очевидными становятся:

повышенная раздражительность;

невротическое состояние;

беспричинная перемена настроения;

истерика у детей и взрослых;

неадекватный взгляд, выражающий отрешенность или подозрительность;

внезапные отключения (состояние сна, наступающее мгновенно).

Сенсорные перегрузки становятся обычным явлением только для людей с нейротипичными отклонениями (аутистов). Их восприятие от рождения не вписывается в привычные рамки, отвечая приступами неврозов на нарушения привычного распорядка.

Что делать при возникновении признаков сенсорной перегрузки

Не следует легкомысленно относиться к реакциям, которые могут указывать на последствия сенсорной перегрузки. Такое отношение может привести, к более тяжелым последствиям и стать причиной погружения в состояние, для выхода из которого понадобится продолжительное время. Пи сенсорной перегрузке рекомендуется незамедлительно определить источник раздражения и исключить его из зоны восприятия.

Если причиной становится высокий уровень шума, необходимо убавить звук акустического устройства или закрыть уши наушниками. В ситуации, когда устранить шумовые эффекты возможности не имеется, необходимо переместиться в другое место, где можно побыть в тишине. Яркий свет также может стать одним из опасных раздражителей. В этом случае рекомендуется укрыться в тени и воспользоваться солнцезащитными очками, если все происходит на улице. В помещении можно задернуть окна шторами. Пострадавший от сенсорной перегрузки может проявлять чувствительность к разным раздражителям. По этой причине прикосновения необходимо свести к минимуму. Человеческая речь также способна оказывать негативное воздействие на пострадавшего. Если необходимо задать вопросы, следует принять к сведению, что они должны быть лаконичными и звучать тихим спокойным голосом. Успокаивающим действием может служить покрывало, которым можно укутать пострадавшего. Однако перед тем как совершить действие, необходимо подготовить человека нуждающегося в опеке, спросив его разрешения. Сенсорные перегрузки выводят людей из равновесия, побуждая вести себя агрессивно или паниковать. Не стоит происходящее воспринимать буквально, рекомендуется проявить терпение.

Когда все позади и человек избавился от нервного срыва или панической атаки, он не может продолжать активные действия, ему необходимо какое-то время для отдыха.