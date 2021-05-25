Не только Усик: названы новые соперники Джошуа

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBO, IBF, WBA и IBO британец Энтони Джошуа может провести свой следующий бой не против украинца Александра Усика, который является обязательным претендентом на титул WBO. Об этом поведал промоутер британского боксера Эдди Хирн, сообщает Телеграф.

По словам функционера, он уже ни в чем не уверен после отмены боя Джошуа - Фьюри, поэтому дуэль AJ против украинца - дело пока не решенное. В течении 10 дней ситуация прояснится, а пока Хирн порассуждал о потенциальных соперниках Энтони. Промоутер считает, что чемпион мог бы провести бой в США против Энди Руиса (это стало бы уже трилогией), а также поединок в Лондоне против Диллиана Уайта. Кроме того, Хирну интересна дуэль Джошуа с кубинцем Луисом Ортисом.