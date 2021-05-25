Будущий тренер "Шахтера" прилетел в Киев (видео)

Итальянский специалист Роберто де Дзерби, который вскоре должен возглавить "Шахтер", прилетел в Украину, сообщает УНИАН.

Де Дзерби прибыл в Киев. В отеле его встречал директор "Шахтера" Дарио Срна. Пока что 41-летний итальянец отказался от комментариев, он лишь сказал: "Потом-потом".

Судя по всему, в ближайшее время де Дзерби отправится подписывать контракт с "Шахтером". По разным данным, соглашение будет рассчитано на два или три сезона.

Напомним, о переговорах "Шахтера" и де Дзерби впервые стало известно еще в апреле.

Роберто де Дзерби: что о нем известно