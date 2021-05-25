США внесут "значительный вклад" в восстановление Газы, - Блинкен

Госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты внесут "значительный вклад" в восстановление Газы.

Об этом сообщают международные СМИ.

Блинкен подчеркнул, что США будут "работать над тем, чтобы ХАМАС не получил выгоды" от помощи. Он добавил, что потери с обеих сторон в конфликте между Израилем и ХАМАС "огромны".

"Потери часто сводятся к цифрам. Но за каждой цифрой стоит человек - дочь, сын, отец, мать, бабушка и дедушка, лучший друг...", - сказал Блинкен.

Отметим, по данным министерства здравоохранения в Газе, в результате ударов Израиля во время недавнего конфликта погибли по меньшей мере 232 палестинца, в том числе 65 детей.

По данным израильских военных и службы экстренной помощи, в результате обстрела палестинскими боевиками из Газы не менее 12 человек в Израиле, в том числе двое детей, были убиты.