В ВР предложили сажать в тюрьму за похищение ребенка одним из родителей

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, предполагающий ограничение или лишение свободы на срок до шести лет в случае похищения ребенка одним из родителей, сообщает Интерфакс-Украина.

Текст проекта закона №5549 обнародовали на сайте парламента. Законопроект предусматривает внесение соответствующих изменений в статью 146 Уголовного кодекса Украины. Такое усиление ответственности предлагается установить в случае похищения одним из родителей ребенка, который находился на законных основаниях у другого родителя.

Инициатором законопроекта выступил председатель Комитета ВР по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой, Луганской областях и в Автономной Республики Крым, города Севастополя, национальных меньшинств и межнациональных отношений Дмитрий Лубенец (группа "За майбутне").

Среди соавторов документа – сопредседатель депутатской группы "За майбутне" Тарас Батенко, Лариса Билозир (группа "Довира"), Сергей Швец, Мария Мезенцева, Максим Ткаченко (все из фракции "Слуга народа").