Ани Лорак похвасталась стильными летними образами

В последнее время поклонники Лорак заметили, что артистка заметно преобразилась – она похудела и кардинально сменила стиль. И хоты сценические образы остались прежними, одежда для повседневной жизни стала более открытой и провокационной, сообщает Clutch.

Так, в Instagram певицы появилось несколько фотографий, где она продемонстрировала свои новые повседневные наряды. На одном из фото можно увидеть артистку в узких кожаных штанах и футболке с принтом на груди, которые она дополнила стильными кедами на высокой платформе.