Украинского нардепа будут судить за "кнопкодавство"

Главное следственное управление Государственного бюро расследований (ГБР) под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора завершило досудебное расследование в отношении действующего народного депутата Украины по подозрению в "кнопкодавстве, сообщает Интерфакс-Украина.

"Установлено, что 21 февраля 2020 года во время рассмотрения поправок к законопроекту в сессионном зале парламента депутат трижды проголосовал в поддержку поправок вместо отсутствующего коллеги. 25 мая 2021 обвинительный акт по указанному народному депутату направлен в суд", - говорится в сообщении ГБР, размещенном во вторник на сайте ведомства.

В ГБР отмечают, что санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от трех тысяч до пяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.

В своем сообщении ГБР напоминает, что 16 января 2020 года вступили в силу изменения в некоторые законодательные акты Украины, которыми установлена уголовная ответственность за неперсональное голосование народным депутатом.

В феврале 2021 года генеральный прокурор Ирина Венедиктова сообщила о подозрении народного депутата Украины в неперсональном голосовании.

"По моему поручению прокуроры сообщили о подозрении народному депутату Украины по фактам совершения на пленарном заседании Верховной Рады Украины голосований вместо другого народного депутата. Это первый в нашей практике случай привлечения к ответственности по ст.364-2 Уголовного кодекса Украины", - написала Венедиктова на своей странице в Facebook. По ее словам, нардеп при рассмотрении поправок к законопроекту об обороте земель сельскохозяйственного назначения неоднократно совершал неперсональное голосование с использованием персональной карточки коллеги.

Парламентарий вызывался в Офис генпрокурора на 11 февраля для вручения уведомления о подозрении, однако не явился и о причинах неявки не сообщил. Письменное уведомление о подозрении направлено в аппарат Верховной Рады, по месту жительства парламентария, на его электронную почту и другие известные стороне обвинения средства связи.

Как стало известно речь идет о народном депутате из группы "Доверие" Владиславе Поляке, беспартийном, избранном в парламент по мажоритарному округу №73 в Закарпатской области.