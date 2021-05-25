В Индии пара заключила брак в самолете

Пара из Тамилнада попала в заголовки газет после того, как жених и невеста поженились в самолете, в присутствии своих близких друзей и семьи.

Об этом сообщают международные СМИ.

После коронавирусного кризиса молодожены Ракеш и Дикшана наняли чартерный рейс и заключили брак в самолете. На торжестве присутствовало 130 гостей.

Источник: India Today

Отметим, по словам пары, все 130 пассажиров были их родственниками, которые прошли ПЦР-тест и сели на рейс после отрицательного результата.