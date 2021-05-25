Зеленская приготовила блюда из нового школьного меню

Первая леди Украины Елена Зеленская вместе с популярным поваром Евгением Клопотенко приготовила пищу, которая с нового учебного года появится в школьных столовых. Как стало известно, теперь в меню будет 160 позиций, сообщает Обозреватель.

Так, теперь дети будут питаться львовским сырником и шпундрой – блюдо из свеклы и тушеного мяса, а также морковным салатом, булгуром и йогуртом с бананом. Кроме этого, теперь есть блюда для тех, у кого аллергия на молоко, а также уменьшено количество хлеба, сахара и соли. Колбасу, сосиски, консервы и жареную пищу с меню убрали.

Зеленская приготовила два салата: первый – с твердого сыра, вареного яйца, сырой моркови, зеленого лука, куркумы и сметаны, а второй – с синей и белой капусты, соуса "винегрет", солнечного масла, лимонного сока и сладкой горчицы. А повар Клопотенко испек вкусный пирог.

Зеленская приготовила два салата. Источник: instagram.com/olenazelenska_official

Зеленская в прямом эфире приготовила пищу. Источник: instagram.com/olenazelenska_official

Стоит отметить, что первая леди на программу пришла в белом платье-рубашке с длинными рукавами и цветочным орнаментом. Волосы супруга президента собрала, а также сделала легкий дневной макияж.